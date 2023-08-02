前鎮漁港施工前。（漁業署提供）

前鎮漁港改建案近日頻上媒體版面，高雄區漁會理事長謝龍隱、台灣遠洋鮪延繩釣輸出公會理事長柯景淮、台灣遠洋魷魚暨秋刀魚輸出公會理事長陳皇誠、台灣遠洋鰹鮪圍網輸出公會理事長黃一茂在內，也出聲捍衛漁民權益。高雄區漁會理事長謝龍隱今日秀出了當年公文還原事件始末，業界也盼前鎮漁港已50多年未翻新，好不容易願意重視漁民權益，不要淪為政治鬥爭的工具。

高雄區漁會謝龍隱理事長謝龍隱提到，2019年5月30日，高雄區漁會函送「多功能漁具倉庫及船員服務中心新建計畫書」與「漁產品多功能物流大樓新建計畫書」共計13億元的計畫案，給時任高雄市長韓國瑜所屬的高雄市海洋局，海洋局也在同年6月5日將該計畫案函轉漁業署，並提到該計畫「對提升前鎮漁港成為國際級漁港助益甚大，建請農委會漁業署補助經費辦理。」

遠洋魷魚暨秋刀魚輸出公會理事長陳皇誠回憶，計畫在送出後，同年10月29日時任行政院長蘇貞昌親自視察前鎮漁港，認定原有計畫仍不足以讓50年未曾翻修的前鎮漁港解決根本問題，指示農委會協助高雄區漁會提出整體規劃、增加預算，儘速補強計畫內容，訂下全面翻修前鎮漁港的方向，目標是讓前鎮漁港成為世界一流的遠洋漁業基地。

謝龍隱指出，2020年5月1日農委會檢陳「前鎮漁港建設專案（中長程）計畫」計畫書至行政院時，當時的高雄市長還是韓國瑜，那時候經費已經因為整體規劃來到40億。計畫經修正增補後同年12月11日行政院核定60億元。去年9月8日，農委會送了2次修正計畫書，其中載明因受Covid-19、原物料工資上漲等因素影響，修正經費為80億元。

「說出來不怕讓人家笑話，台灣擁有世界一流的遠洋漁船船隊，結果回到前鎮漁港補給修整，漁工連下船洗澡的地方都沒有；東京幾10年前就已經漁獲不落地，我們的魚卸貨只能放在地上。」陳皇誠認為，前鎮漁港作為全台最大、年產值300億的遠洋漁業基地，啟用50年來沒有重大更新，難得有政府願意重視漁民權益，現在卻淪為政治鬥爭的工具。

高雄區漁會理事長謝龍隱語重心長表示，「台灣不是只有一個台北，歡迎所有候選人都來前鎮漁港走走看看，親耳聽聽漁民的心聲。」