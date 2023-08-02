國家通訊傳播委員會（NCC）第1077次委員會議決議，對台灣之星涉詐重罰1600萬元的天價罰款，創下國內電信史上之最，台灣之星罕見重炮回嗆，主管機關NCC於本日記者會中，不斷強調台灣之星員工與不法業者有勾串情事，但台灣之星不曾接獲檢調機關通知員工涉入不法之事，只能靜待司法調查結果，對主管機關以未確定事實重罰深感不公，將會提出行政訴訟。

NCC針對台灣之星之企業客戶「矽谷數位企業社」、「矽霖行銷企業社」、「楷矽行銷企業社」、「蝦扯蛋企業社」、「協義行銷企業社」、「龍谷行銷企業社」及「波希數位行銷企業社」、「龍谷數位有限公司」等8家，將所申辦門號提供予他人使用，因未依核准之營運計畫落實身分查核，明確違反電信管理法第37條第1項(簡稱電管法)規定，合計裁處罰鍰新臺幣1600萬元。

台灣之星表示，在疫情擴散期間，提供電商專案以滿足國內電商企業客戶申裝門號的需求，產品設計當時已為防範門號被不當使用，將語音發話及簡訊發送功能預設關閉，實已盡最大努力將電信門號被利用於電信詐欺之可能性降至最低，但最後被不肖業者利用，將門號運送至中國，這已超出台灣之星可控制範圍。

台灣之星表示，主管機關NCC於本日記者會中，不斷強調本公司員工與不法業者有勾串情事，但基於偵查不公開原則，本公司不曾接獲檢調機關通知員工涉入不法之事，故本公司完全不知情，直至收到NCC來函才得知，且目前該案檢調單位仍在調查中，只能靜待司法調查結果，現NCC以未確定事實加重處罰，本公司認為有失公允，無法認同與接受，故將於收到NCC正式函文後，提出行政訴訟。