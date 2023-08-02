新竹縣關西鎮鳳山溪遭艾斯巴達公司違法汙染案，立委林為洲2日召開協調會時，與會民代抨擊環保局52天仍未完成清汙作業，環保局指要求艾斯巴達公司提報清除計畫並盡速清除，但該公司始終不作為，該局上月代為清除邊坡受汙染土壤及底泥，3日將再會同專業清理機構與關西清潔隊，赴鳳山溪確認後續清汙工作。

環保局表示，鳳山溪汙染事涉有害事業廢棄物汙染與清除，此案發生後縣府隨即要求行為人艾斯巴達公司，提報清除計畫並盡速清除，另對該公司開罰960萬6000元罰鍰。

由於該公司態度消極，並未提報清除計畫，為維護河川環境與用水安全，環保局在上月24日聯手關西鎮公所前往代為清理，原計畫清除該公司後方邊坡受汙染土壤，以及邊坡至潮音禪寺之間60公尺左右疑受汙染的河川底泥。

當天除已藉人力清除艾斯巴達公司後方邊坡受汙染土壤，因河川水位過高，怪手僅能就安全可施工範圍挖除受汙染底泥，其餘水位較高處則有安全考量，將視天候狀況許可，再度與二河局進場確認清理工作。

在協調會中，環保署同意提供清理汙染的緊急應變經費援助，環保局3日將會同專業清理機構與關西清潔隊，再赴鳳山溪現場評估清理事宜，另將再邀二河川局及自來水公司研議，一起合作盡速清除汙染，保護關西水源。