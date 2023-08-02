野薑花是蝴蝶的食草也是蜜源植物，野薑花煎蛋，又香又好吃。（日月潭風管處提供／楊靜茹南投傳真）

交通部觀光局日前舉行「台灣好風WAY」地方特色菜餚網路票選活動，以美食行銷20景區，吸引逾51萬人投票，其中南投縣日月潭以蝴蝶食草及蜜源植物做的創意料理「蝴蝶餐」獲最高票，專業廚師將在台灣美食展教學員烹調該道菜餚，希望透過美食，吸引遊客走訪各觀光景區，了解當地生活文化，並品嚐幸福滋味。

「蝴蝶餐」是日月潭觀光圈、埔里桃米紙教堂所研發的特色料理，研發主廚認為埔里有胡迪王國美稱，加上桃米里是生態村，透過蝴蝶的食草和蜜源植物作為食材，結合地方農特產，所研發的創意料理。

紙教堂指出，野薑花是食草也是蜜源植物，炸野薑花或野薑花煎蛋，又香又好吃，另外像是馬告、九層塔、茭白筍或竹筍等，不僅是大家耳熟能詳的食材，也是蝴蝶的食物來源。歡迎來一趟「台灣之心鄉鎮小旅行」，不僅能品嚐蝴蝶餐，還能認識生態及體驗山村的生活文化。

交通部觀光局表示，4至7日在台北世貿一館舉行「2023台灣美食展」，其中「台灣好風WAY館」陳列各區特色菜餚及推介遊程，各區票選第1名的菜餚也將開辦廚藝教室，由專業廚師教導學員跟著動手做各道特色菜餚，體驗台灣在地好風味。