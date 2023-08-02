西非經濟共同體指出，會員國的軍事首長2至4日將在奈及利亞首都阿布加集會，就尼日政變進行會商。這個區域集團日前召開緊急高峰會後，曾經警告尼日軍政府不排除動武。
法新社報導，西非經濟共同體（ECOWAS）於7月30日給予尼日軍政府一週的時間恢復總統貝佐姆（Mohamed Bazoum）的權力，同時對尼日實施制裁，並且警告可能動武。
西非經濟共同體一名高階職員今天告訴法新社，由奈及利亞前國家元首阿布貝卡（Abdulsalami Abubakar）率領的西非經濟共同體代表團，將於明天前往尼日。
尼日上週發生政變，令苦於遏制聖戰分子的西方國家引以為憂。聖戰分子2012年在尼日西鄰馬利北部作亂，3年後他們的勢力蔓延進入尼日和布吉納法索，使得幾內亞灣（Gulf of Guinea）上的脆弱國家籠罩陰霾。
這個地區已遭殺害的平民百姓和軍警人數難以計數，其中許多人被無情屠殺。光是布吉納法索就有大約220萬民眾已經逃離家園，當地經濟也面臨災難性的損害。
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