宏普（2536）上半年業績主要以「宏普世貿」、及捷運忠孝新生站旁的「和苑三井花園飯店」大樓，貢獻長期穩定的租金收入為主，並無新案完工交屋，今（2）日召開董事會，決議通過今年上半年合併財報，合併營收1.29億元，稅前淨損1.95億元，稅後純損1.91億元，每股稅後純損0.58元，業績持續在低檔。另外董事會也決議，新設置資訊安全長職位，由總經理游武龍出掌。

宏普今年上半年並無新案可供完工交屋，主要業績來源，為台北市天母SOGO旁的「宏普世貿」商辦，所貢獻的全棟滿租租金收入，以及忠孝東路捷運忠孝新生站旁的「和苑三井花園飯店」的整棟飯店大樓出租收益，上半年還是處於小幅虧損的局面。

不過，宏普下半年預計會有2筆新案完工交屋，包括新北市新店總銷10億元「宏普中央公園一期」、以及台北市蛋黃區總銷24億元的「宏普頤和」兩大案，若工程進度如期，下半年可望有機會拼轉盈。

另外宏普董事會也決議，訂於8月31日除息，9月1日為最後過戶日，9月6日為除息基準日，9月26日發放股息。