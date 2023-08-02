統一超3日將進行除息交易，每股配發現金股利9元，首日參考價為271.5元，相較2日收盤價280.50元，息值合計為9.0元，股息殖利率3.21%。

統一超商今年上半年合併營收為1530.61億元，較去年同期成長10.28%，主要受惠於台灣7-ELEVEN及轉投資事業包括菲律賓7-ELEVEN、悠旅生活(台灣星巴克)、上海7-ELEVEN、統一生活(康是美)等均表現亮眼，有效挹注營收。

獲利方面，合併稅後淨利約63.58億元，較去年同期增加16.35%，歸屬於母公司稅後淨利約53.75億元，較去年同期增加16.27%，每股稅後盈餘為5.17元，合併營收持續創下歷史同期新高水位。

迎接第三季，以7-ELEVEN全鄉全店全新里程碑「羅浮門市」7月10日開幕而揭開序幕，經典話題商品包括國民便當、思樂冰、霜淇淋等再創生活潮流，因應傳統旺季推動大型活動包括高雄啤酒節、中元節全店行銷活動，預期下半年將持續展現成長態勢。