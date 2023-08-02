男星NONO（陳宣裕）遭網紅小紅老師在6月30日按鈴控告他涉嫌性侵、性侵未遂、強制猥褻、性騷擾、性侵未成年少女等罪；今（8月2）日台北地檢署指揮婦幼隊發動搜索約談，快閃北檢複訊，而NONO最終以50萬元交保。NONO昔日老闆也罕見講重話，勸他一定要道歉。

小紅老師控告NONO涉嫌性侵、性侵未遂、強制猥褻、性騷擾、性侵未成年少女等罪，北檢於7月分「他案」偵辦，今日北檢指揮婦幼隊向NONO發動搜索約談；經過檢察官複訊1個多小時後，雖認為陳宣裕涉嫌重大，但無羈押必要，依妨礙性自主等罪諭令50萬元交保。

台北地檢署2日指揮台北市警局婦幼隊，首度以被告身分約談NONO（中），並將NONO移送北檢。（圖／中時資料照，劉宗龍攝）

NONO得以交保消息曝光後，小紅老師在社群上表達無法接受，更怒斥NONO至今「堅持不道歉、堅持不承認」。據《ETtoday星光雲》報導，NONO昔日老闆吳宗憲對此也罕見講重話，「道歉，那是一定要的」；在NONO爆出性騷、性侵疑雲後，吳宗憲就曾回應，「個人造業個人擔……就由當事人去說明吧」，也表示NONO在10年前自立門戶後，對他私生活就沒有太多干預。

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