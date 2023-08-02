李俊昊為3日在信義區舉辦的adidas Originals 的三葉草復古原創派對，睽違三年抵台。（陳麒全攝）

出身野獸派男團2PM的李俊昊不畏卡努颱風，為adidas Originals T-TOE家族系列在台上市的活動，睽違11年來台，現場約有6-700名粉絲於今（2）日一早便聚集在桃園機場接機，面對粉絲大陣仗的接機應援，也讓李俊昊十分驚喜，並不斷秀出愛心姿勢回應粉絲的熱情，就連在二樓的粉絲也貼心的照顧到，瞬間讓整個機場此起彼落地響起「李俊昊，我愛你」的熱情應援。

李俊昊機場時尚別有用心，腳穿adidas HANDBALL SPEZIAL鞋款，並佩戴其代言的伯爵piaget Possession項鏈項鍊。（陳麒全攝）

李俊昊日前出席Berluti韓國2023秋冬系列新品預覽會，身穿Patina 古法染色皮革單寧外套，搭配Frame Scrittto 上衣及夜藍色克什米爾直筒休閒褲。（Berluti 提供/林欣儀台北傳真）

為宣傳隔日的活動，李俊昊在機場時尚別有用心，整體是以簡約有型的黑白造型為主，腳上的HANDBALL SPEZIAL黑色鞋款既休閒又時尚。他將於明日下午現身信義商圈香堤廣場，出席由adidas Brand Center舉辦的三葉草復古原創派對。由於卡努颱風影響近日天氣不穩定，恐將帶來豪雨對此品牌表示將會注意氣候變化，若活動調整將會盡快公告。

近期以演員身份活躍的李俊昊，去年因《衣袖紅鑲邊》奪下百想視帝，今年則以與潤娥合演的《歡迎來到王之國》人氣更上層樓，獲得眾多時尚品牌青睞活動滿檔，日前言他才剛出席Berluti韓國2023秋冬系列新品預覽會，此次則為adidas 來台，預計在台停留3天兩夜後，於本週六在日本神戶舉行演唱會。