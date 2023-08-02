出身野獸派男團2PM的李俊昊不畏卡努颱風，為adidas Originals T-TOE家族系列在台上市的活動，睽違11年來台，現場約有6-700名粉絲於今（2）日一早便聚集在桃園機場接機，面對粉絲大陣仗的接機應援，也讓李俊昊十分驚喜，並不斷秀出愛心姿勢回應粉絲的熱情，就連在二樓的粉絲也貼心的照顧到，瞬間讓整個機場此起彼落地響起「李俊昊，我愛你」的熱情應援。
為宣傳隔日的活動，李俊昊在機場時尚別有用心，整體是以簡約有型的黑白造型為主，腳上的HANDBALL SPEZIAL黑色鞋款既休閒又時尚。他將於明日下午現身信義商圈香堤廣場，出席由adidas Brand Center舉辦的三葉草復古原創派對。由於卡努颱風影響近日天氣不穩定，恐將帶來豪雨對此品牌表示將會注意氣候變化，若活動調整將會盡快公告。
近期以演員身份活躍的李俊昊，去年因《衣袖紅鑲邊》奪下百想視帝，今年則以與潤娥合演的《歡迎來到王之國》人氣更上層樓，獲得眾多時尚品牌青睞活動滿檔，日前言他才剛出席Berluti韓國2023秋冬系列新品預覽會，此次則為adidas 來台，預計在台停留3天兩夜後，於本週六在日本神戶舉行演唱會。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。