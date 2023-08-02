成都世大運羽球混合團體2日晚間金牌戰，由中華、地主大陸爭金，第1點混雙中華隊葉宏蔚／李佳馨壓力下表現失常，11比21、12比21讓出，第2點男單中華隊世界排名第25「左手重炮」林俊易，22比20、21比17同樣左手持拍的世界第266選手王正行，讓雙方總比分1比1平手。

第1局開局林俊易還在適應對手打法，加上反拍失誤較多而陷入落後，不過只要有機會林俊易就不斷強勢跳殺攻擊、努力突破對方防守，該局後段林俊易透過連得4分一度19比18超車，隨後王正行連追2分先出現局點，但林俊易不輕言放棄，先20比20化解對手局點、逼進「丟士」，再連得2分逆轉收下首局，林俊易握拳並回頭和教練示意、肯定自己的表現。

第2局林俊易心情更加穩定，打起來不疾不徐，開局2比0先發制人，並以11比3、8分領先進入技術暫停，回到場上林俊易努力鞏固領先地位，雖曾被王正行追到剩3分差，林俊易仍20比15握有5個賽末點，王正行全力救了2個賽末點，林俊易最後1分強攻，王正行回球出界，結束這場比賽。

世大運從2007年曼谷那屆開始舉辦羽球項目，成都世大運之前中華隊5度參賽獲得7金9銀17銅，其中2017台北世大運斬獲5面金牌，其中1面是混合團體金牌，上屆2019拿坡里世大運未舉辦羽球項目，中華隊本屆混團也算是要挑戰連霸，前兩點打完和大陸隊總比分1比1平手。