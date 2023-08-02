部立台南、嘉義、朴子3家醫院驚爆集體收賄案！台中一心國際科技公司林姓業者為拓展業務，10年來以給現金回扣、招待喝花酒向三家部立醫院採購承辦人員及主管行賄，經人檢舉，檢調發動搜索，林在偵查期間，坦承犯行轉為污點證人，台中地檢署日前偵結依觸犯貪污治罪條例等提起公訴，全案正由法院審理中。

檢調去年底接獲檢舉，一心國際科技公司林姓業者從2012至2022年間，行賄嘉義、朴子及台南三家部立醫院的6名採購主管與資訊管理師，放任林男向其他公司借牌，並設置對一心國際科技有利的規格標或規範，讓一心公司取得採購標案，不法得標高達數千萬元。林大為到案後坦承犯行，並轉當汙點證人，讓這起集體收賄弊案順利收網。

起訴書指出，台南醫院陳姓資訊組長（48歲）、嘉義醫院陳姓行政室主任（53歲）、朴子醫院資訊室高級資訊師（52歲），而台南醫院的羅姓管理師39歲、陳姓管理師（40歲）、陳姓管理師（33歲）等6人都是具有法定職務的授權公務員身分，卻利用規格綁標，讓一心公司取得採購標案，再向一心公司收回扣，時間長達10年。

林姓業者以每3月或半年結算一次的方式，利用開會等機會，將現金以信封袋裝入後，交付給院方人員。其中台南醫院陳姓資訊組長採購印表機的碳粉匣、墨水匣等耗材，每支收取100元回扣，採購醫療用螢幕、電腦，每台收500元回扣，共計貪瀆113萬餘元。

嘉義醫院陳姓行政室主任，辦理嘉義醫院的印表機碳粉匣耗材，向林收取採購金額（未稅）的13％回扣，電腦主機則是一台400元，從2014年至2022年8月，一共收取69萬餘元回扣。

朴子醫院資訊室張姓高級資訊師，從2016年起以共同供應契約方式，向一心公司採購朴子醫院印表機的碳粉匣等耗材，每支也是收100元回扣，從2016年起至2022年8月共收取15萬元回扣。

台南醫院羅姓等三名管理師則是被林帶去台中海派、金麗都酒店喝花酒，抑或是贈送手機的方式行賄。

涉嫌行賄的林姓業者因在檢方調查時，坦認犯行，檢方以緩起訴處分，不過6名部立醫院的涉案人員，則被檢察官在去年11月依貪汙、偽造文書、背信等罪起訴，全案目前仍在台中地院審理。

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