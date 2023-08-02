竹北天坑案，豐采520工地旁勝利二路1日晚發現柏油路0.6公分凹陷，縣府工務處與專案小組委員、大地技師陳鴻輝及台北市土木技師公會委員沈子謙、里長委託第三方技師，2日下午現勘後認為該處並無安全疑慮，在大有可為住戶代表建議下，及竹北市公所沒有同意道路挖掘下，今天決定暫不開挖，縣府後續仍會責成建商豐邑作好監測工作。

社區民眾1日晚發現路面出現凹陷狀況，豐邑建設指獲報後第一時間，豐邑工務團隊人員立即前往勘查，凹陷現象不平範圍為40X80公分，最大下陷值約0.6公分，現象尚屬輕微，ade同步檢視監測數據，周邊先以三角錐圈圍警示。

豐邑指該處近期施作透地雷達及道路沈陷觀測檢測結果顯示為正常，2日邀集縣府工務處及市公所相關人員共同會勘，剔除AC觀察路面下方土壤狀況，必要時會向市公所申請路面開挖，會同主管機關及外部專業技師檢查路基狀況，現勘後認為該處並無安全疑慮。