國民黨總統參選人侯友宜今( 2 )日結束3天的訪日行程，下午近5時許抵達松山機場，十數位新北市、台北市議員以及數十位挺侯里長都到場接機。侯友宜發表談話說，此次訪日談的都是台海危機，也有充分表達「用我的生命顧台灣，至死不渝」的立場，以及兩岸要建立對話避免戰爭、我方也要提升自我防衛能力，會做到讓台海安定、台灣安全，堅決民主自由的盟友都能安心。不過現場一度亂入新北市春秋墓園自救會的民眾陳抗，與挺侯民眾互相高呼口號，場面混亂。

侯友宜今日下午抵達松山機場後發表談話，在過去72小時內，見了36位跨黨派的國會議員，包括前首相以及未來擔任首相的熱門人選，感謝日本友人協助，讓侯友宜與日本政界建立了真正的友誼。

侯友宜也提到，此行會見他見到的日本政要、意見領袖，都非常關心台灣跟日本緊密連結過程中，每一個地方、每個人、談的每件事，包括前首相，都在關心台海局勢。而過去國民黨政府執政過程中，台日關係談的都是貿易、經濟、文化，甚至包括休閒、旅遊等事，這一回完全不一樣，談的都是台海危機。

侯友宜說，台海危機是所有人最關心，也是日本最關心的一件事，而這個關心充分展現對方對台海危機的憂慮，尤其包括前首相都談到這些問題。當有人特別提起和平跟戰爭，身為未來要當領導人負責任態度，他充分表達自己的立場，「我要用我的生命顧台灣，至死不渝」，他也非常清楚展現自己的態度，兩岸要建立對話，避免戰爭，我方一定要不斷提升自我防衛的能力，更重要的是跟民主同盟來合作，「我很清楚地表達，態度也很堅定」，所以他在這裡，也要向關心台海危機所有好朋友再三強調，他會做到讓台海安定、台灣安全、堅決民主自由的盟友都能安心，「我們一起並肩作戰」，讓台灣遠離戰爭，世界能和平穩定。

國民黨總統參選人侯友宜（中）2日結束3天訪日行，搭機返台，在台北松山機場受到支持者的熱情歡迎。（張鎧乙攝）

不過侯友宜發表談話的過程中，新北市中和區春秋墓園自救會成員也到場抗議，大喊「春秋墓園有冤」，並舉著「弊、恨」、「擾我祖先，挖我祖墳」等標語，場面一度有些混亂。不過聲量馬上就被現場的挺侯民眾高呼「侯友宜凍蒜」蓋過去。

立委參選人徐巧芯、張斯綱、葉元之、林金結，以及多位黨籍雙北市議員都到場接機，許多支持者和挺侯里長也都舉各式的招牌，包過「支持友宜，絕不動搖」、「公平正義的化身」、「挺！侯友宜」、「侯友宜我愛你」、「一心一意，力挺友宜」等等。