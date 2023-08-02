這是今年繼今年3月22日有永豐鳳山申報長榮3,985萬元違約交割，以及7月19日元富新竹、元大發財、永豐苓雅等3家券商申報華孚2,522萬餘元違約交割後第三家，也是金額最大的違約交割案。

工會控航空公司 指派外籍機師飛行未經許可機型
外資上周小買超35億元 但大買友達12.55萬張
前瞻預算相挺加工區改建預算34億 引進約300億元投資
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