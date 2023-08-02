這是今年繼今年3月22日有永豐鳳山申報長榮3,985萬元違約交割，以及7月19日元富新竹、元大發財、永豐苓雅等3家券商申報華孚2,522萬餘元違約交割後第三家，也是金額最大的違約交割案。
緯創申報違約交割4,865萬元 今年來申報最大違約案
證交所今（2）日公告證券商申報緯創（3231）違約交割，共有企銀埔墘、元富新莊、中信嘉義、國票新莊、群益中山、元大四維、元大和平、永豐松山、永豐金等券商申報，合計違約金額達4,865萬餘元。
證交所今（2）日公告證券商申報緯創（3231）違約交割，共有企銀埔墘、元富新莊、中信嘉義、國票新莊、群益中山、元大四維、元大和平、永豐松山、永豐金等券商申報，合計違約金額達4,865萬餘元。
這是今年繼今年3月22日有永豐鳳山申報長榮3,985萬元違約交割，以及7月19日元富新竹、元大發財、永豐苓雅等3家券商申報華孚2,522萬餘元違約交割後第三家，也是金額最大的違約交割案。
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