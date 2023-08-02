台劇女神曾菀婷慘遭鬼掐脖美頸骨碎。（華影提供）

王彩樺片中遭邪靈附身超投入，把臉都抓傷了。（華影提供）

台灣正宗驅魔恐怖片《粽邪3：鬼門開》，片中集結李興文、陳博正、陳為民、曾莞婷、王彩樺等台灣觀眾熟悉的卡司，其中因有通靈體質，經常分享親身經歷的鬼故事，而有「鬼王」封號的陳為民，這次在《粽邪3》中飾演旅社老闆娘吳奕蓉的丈夫，陳為民在片中不僅相當渣男行徑，毫不忌諱帶著外遇的曾莞婷到旅社討錢，還對吳奕蓉拳打腳踢，最後慘遭「鬼上身」雙眼通紅地在地上跪爬。

電影今日也釋出正式預告，揭露更多主線劇情。預告裡只見飾演陳為民外遇對象的台劇女神曾莞婷，穿著超辣迷你短裙配高跟鞋，來到發生離奇上吊事件的旅社，卻不小心誤觸鬼月禁忌，進而惹禍上身，美頸慘遭不明鬼手掐脖窒息骨碎，堪稱是台灣電影史上最辣死法。

監製鄒介中透露，包含曾莞婷、陳為民、王彩樺等人，都是一接到邀約就義不容辭參演，讓他相當感動。而最近接連都是恐怖片亮相的曾莞婷，大銀幕形象和以往相當不同，被問到在《粽邪3：鬼門開》中要打扮花枝招展還要被嚇到花容失色，最後卻慘遭毒手的曾莞婷笑說：「我演戲這麼多年第一次把機器架在身上，近距離拍攝我的驚恐表情和逃跑過程，最大挑戰在於沒有實體對手演員，一切都是靠想像！」

而雖然現場靈動連連，拍戲經驗豐富的曾莞婷坦言早已有心理準備，因此她不論衣服穿得再少，都會隨身攜帶劇組準備的護身符跟自己的佛珠，藏在身上求心安。

此外，第一次演出性工作者的「台灣濱崎步」王彩樺，在《粽邪3：鬼門開》也有慘遭邪靈附身的戲，除了臉上畫滿特殊化妝外，也相當挑戰肢體柔軟度，而王彩樺因現場過於投入演出，竟用力過猛將自己的臉抓受傷，直到回家卸妝後才發現，堪稱是她出道以來最賣力演出。

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