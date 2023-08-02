審計部報告日前指出，高雄市府原僅申請3000萬元改建前鎮漁港，最後政府卻給了81億元，引發批評，前閣揆蘇貞昌竟回嗆「吃米不知道米價，吃魚還不准修建漁港！」粉專「不演了新聞台」指出，2019年10月韓國瑜當市長時，政院新聞稿說前鎮漁港年產值49億元；2023年1月陳其邁當市長，前鎮漁港整修耗資81億元惹議，漁業署發新聞稿稱前鎮漁港年產值300多億元，大酸黨的力量決定魚的數量，2年拚4年，1條抵10條。

韓國瑜在2018年11月24日當選高雄市長。2019年10月29日，韓國瑜當市長任內，時任行政院長蘇貞昌視察前鎮漁港，讚前鎮漁港是全台灣可和世界各地媲美的漁港。行政院當時發布新聞稿，引述農委會說法表示，前鎮漁港2018年卸魚量逾15萬公噸，產值逾49億元，現已完成西岸碼頭輸銷歐盟卸魚場改善工程，為持續提升港內作業環境衛生及安全，目前正持續推動前鎮漁港水環境改善、碼頭鋪面改善及岸電擴充等工程。

陳其邁當市長後，近期前鎮漁港被踢爆整修耗資81億元惹議。不演了新聞台挖出2023年1月17日漁業署所發的新聞稿稱：前鎮漁港是國內最大的遠洋漁港，停泊噸數、漁獲量皆為全國第一，產值300多億元。啟用超過50年未曾改善之前鎮漁港，此次在行政院支持下，計畫總經費核定約81億元，分別進行漁港深水碼頭整建、多功能水產品運銷中心新建、下水道系統及污水廠設備強化、多功能船員中心及魚市場及漁服中心修繕。

針對前鎮漁港產值3年間從49億暴增至300億，不演了新聞台直呼：「問就是黨的力量，決定魚的數量！問就是兩年拚四年，一條抵十條！」