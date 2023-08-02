陸股悶了許久，近期迎來大反彈。據統計，從6月初低點至今，以港股中概股為主的陸股ETF表現跑贏大盤，尤其是陸股槓桿型ETF如中信中國50正2、元大滬深300正2漲幅皆逾2成！

中信中國高股息經理人葉松炫指出，大陸中央政治局7月24日召開會議釋放出積極訊號，若後續房地產市場穩定，將帶動經濟快速企穩和市場信心回升，再加上地方債化解方案的出臺，民間消費有望提升，互聯網平台亦會受益，再輔以活躍資本市場的措施，有了政策加持，陸股將有機會否極泰來，持續看好後市表現。

中信中國50經理人詹佳峯表示，金融管理部門日前公佈對螞蟻集團、騰訊等平台企業的處罰結果，表示平台企業金融業務集中整改工作暫告段落，大型平台企業將正式進入常態化監管階段。同時也消除市場憂慮，有利阿里巴巴、騰訊、美團等互聯網概念股後市表現。

另依照大陸官方數據，今年6月社會消費品零售總額年增長3.1％，連5個月正成長，上半年社會消費零售總額年增長8.2％，其中線上消費方面，上半年線上消費零售額同比10.8％，且線上滲透率較前5個月提升至26.6％，整體消費復甦成長穩健。

群益深証中小100ETF 經理人張菁惠表示，大陸政府同時通過居民財富效應，提振消費意願，近期證監會正就資本市場投資端改革進行相應部署和安排，預計後續有一系列政策推出，是當前資本市場的重要變化，市場再度迎來政策支持周期。

包括深股通、滬股通的北上資金概況，截至7月31日止，今年以來淨流入2,779.5億人民幣，北上資金的持續挹注，代表國際法人機構資金不斷湧入中國股市，說明了A股的低估值和成長性具有較好的投資吸引力。而中國新經濟、政策主導行業，受惠中國融資解放政策，深中小100指數運行走勢轉為動能趨動，投資人可順勢而行，把握投資契機。