明揚2日公告今年第二季營收10.57億元，比第一季的9.87億元，季增7.09％，第二季每股稅後盈餘3.14元，比第一季的3.10元，季增1.29％，累計今年上半年營收20.45億元，淨利3.23億元，換算每股稅後盈餘6.24元。

明揚代理發言人林肯毅指出，今年上半年，美國這個主要市場，下場打球人次仍然呈現成長態勢，高爾夫小白球因為屬於消耗品，因此，終端市場仍然熱絡。

他說，對明揚來說，今年上半年都是屬於旺季型態，因此，第二季營收和獲利，都比第一季來得好，上半年營收20.45億元，甚至比去年上半年的16.20億元，年增26.23％，今年上半年的每股稅後盈餘6.24元，也比去年同期的4.69元，年增33.05％。

不過，由於美國整體經濟處於不明狀態，下游客戶今年上半年「該補的庫存，也都補了」，因此，林肯毅表示，第三季恐將回到傳統淡季的循環週期，至於下半年表現是否會超越今年上半年，則要看第四季的旺季表現，是否如預期般的旺季很旺。