藝人NONO (陳宣裕)日前遭捲「#Me Too」風波，被網紅「小紅老師」按鈴控告他涉嫌性侵、性侵未遂、強制猥褻、性騷擾、性侵未成年少女等罪，而檢察官今(2)日訊後認為NONO涉嫌重大，但無羈押必要，諭知NONO交保50萬元。對此，小紅老師在社群上透露「無法接受」這個結果，更發文指出：「匿名提告接力賽還在持續接棒。」

小紅老師6月底到台北地檢署按鈴控告他涉嫌性侵、性侵未遂、強制猥褻、性騷擾、性侵未成年少女等罪，北檢在7月分「他案」偵辦，並於今日由北檢指揮婦幼隊向陳宣裕發動搜索約談，下午也被移送北檢複訊；在檢察官複訊1個多小時後，雖認為陳宣裕涉嫌重大，但無羈押必要，依妨礙性自主等罪諭令50萬元交保。消息曝光後，讓吹哨者「小紅老師」看似感到不滿，接連在IG上以限時動態的形式寫下：「無法接受」、「堅持不道歉、堅持不承認」等字句。

此外，小紅老師稍早前，也在社群上發文，表示：「我不知道該做何回應，說真的，我沒辦法接受50萬交保。」指出NONO唯一說的話是「遲早要面對」，但觀其態度，受害者們至今沒得到一句道歉，他也閉口不答堅持不承認。

台北地檢署2日指揮台北市警局婦幼隊，首度以被告身分約談NONO（中），並將NONO移送北檢。（圖／劉宗龍攝）

小紅老師也在文章內補充：「提告總數還是未知，因為匿名提告接力賽還在持續接棒！」認為這條路走的有些辛苦，但就算連滾帶爬也要把他送進去，「今天這一幕不是很讓人滿意，但至少是一個開始。正義可能稍微迷了路，但它總是會到達終點。」且在文末也一併以主題標籤寫上：「我相信台灣司法不會讓受害者蒙冤。」希望司法能公平、公正地給她們一個公道。

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