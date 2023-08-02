傅孟柏（左）、方志友則代表《本日公休》一同出席。（兩岸影展提供）

第14屆兩岸電影展之大陸電影展映才剛風光落幕，主辦單位「兩岸電影交流委員會」旋即宣布將攜手《本日公休》、《一家子兒咕咕叫》、《哈勇家》、《詐團圓 》、《你在我心上》、《童話．世界》6部台灣電影前進大陸，將於8月14日至8月18日於四川雅安舉行台灣電影展。

才剛以《本日公休》獲得台北電影獎最佳男配角的傅孟柏，將帶著電影中的搭擋方志友一同出席，而以《一家子兒咕咕叫》入圍金馬影帝、並獲得第4屆台灣影評人協會獎最佳男演員的游安順也會隨團前往，獲得金馬最佳劇情片提名的《哈勇家》，將由小薰黃瀞怡代表，演技派謝瓊煖則代表《詐團圓》、張庭瑚則帶著80年代的純愛之作《你在我心上》一起前進雅安，介紹給大陸的影迷朋友。

除了電影交流，謝瓊煖表示希望有機會吃到當地的料理水煮魚，當然來到有「熊貓故鄉」之稱的雅安，一定要看看可愛的熊貓，她開心表示：「聽說大陸主辨單位有安排，好開心！」方志友也說去到熊貓的故鄉，當然很期待想要看到熊貓。