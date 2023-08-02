推特上近日出現了一支令人嘆為觀止的影片，捕捉到了一隻歐亞藍山雀媽媽（Cyanistes caeruleus）的築巢與孵蛋過程，鳥媽雖然小巧玲瓏，但築巢的技巧卻是非常熟練的，牠慈愛地餵養幼鳥的動人場景，網友直呼實在太可愛了。

Nature is amazing!

A camera recorded from start to finish how a bird built its nest and had its chicks.pic.twitter.com/lXLuUnILqS — Figen (@TheFigen_) July 31, 2023

影片開始，鳥媽媽發現了一個藏有攝影機的巢箱，牠首先仔細觀察了一下有沒有任何危險，非常的小心，不知攝影機為何物的牠，還巴著攝影機檢查。接下來的日子，牠反覆撿取樹葉和樹枝，巧妙地構築起鳥巢。牠不斷地從附近的樹木和草叢中尋找柔軟的材料，一片片小葉、絲狀纖維和棉絮都被巧妙地運用，築起溫暖舒適的鳥窩。

鳥巢完成後，牠就開始準備下蛋、孵蛋。時間過得很快，孵化的時刻終於到來。小小的雛鳥終於陸續孵出。牠們一開始脆弱無助，眼睛緊閉。鳥媽立即開始無微不至的照顧，不斷地親吻與鼓勵幼鳥，每次回巢都帶回食物，以餵養鳥寶們，幼鳥們也在這樣的環境下茁壯成長。

網友@slstrm_dsgn表示：「我喜歡她先近距離觀察鏡頭的樣子…這東西開著了嗎？好像是，就這了。」不過也有網友@Dro2H發現一個可惜的地方：「我注意到，中間她生了8顆蛋，但後來只數到了7隻…其中1隻可能沒撐過去。」