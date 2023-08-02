越南教育部副部長黃明山（Hoang Minh Son表）表示，越南有將近100所大學可以培育博士生，學校數量是很多，但育才成效不怎樣，素質良莠不齊，達不到要求。

網路媒體越南快訊（VnExpress）報導，黃明山近日在胡志明市一場高等教育研討會上表示，目前越南養成博士的機構太多了，但資源不集中所以素質良莠不齊。越南碩、博士生的數量與全球相較非常少，卻被分散到許多機構去。

根據統計，越南全國有240多所大學，黃明山指出，大概有3至4成的大學可以授予博士學位，這個數字實在太高了，導致素質不平均。

他舉例，有一些綜合大學，大學部設有50個專業科系，但是只有2至3個科系培育博士人才，育才效果不怎樣，亦不能保證品質。

黃明山說：「正因為資源不足，所以博士生素質低、數量少，無法滿足要求」。

黃明山認為，越南教育培訓部應該要規劃並且明確有多少所學校可以培養博士，剩下的學校只能培育學士與碩士，這樣才能確保教育品質。

他呼籲：「越南教育培訓部必須果斷採取行動，不能讓所有的學校都可以培育博士」，有資格授予博士學位的大學數量可以再減少20%至30%。

根據越南教育培訓部資料，近兩年來，碩士生與博士生的數量大幅減少。

越南碩、博士生的培育規模並不大，官方統計顯示，至2022年11月，越南全國有8萬8243名碩士生、8933名博士生。