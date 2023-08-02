總統大選本為藍綠白三腳督競爭，但鴻海創辦人郭台銘是否參與其中也引發討論。根據《ETtoday民調雲》1日公布的最新四腳督民調，民進黨賴清德獲33.4％支持、民眾黨柯文哲21.6％、國民黨侯友宜21.0％、郭則為16.4％。媒體人黃揚明指出，四腳督結構中，郭的加入對柯明顯造成了重大衝擊（7.2％），比侯的3.3％多了一倍以上，因此讓侯、柯的差距拉到不到1％，郭的參選對侯快速成為在野共主有妙不可言的效果。

媒體針對該民調分析顯示，一旦郭加入戰局，柯的支持度受到的影響最大，從28.8％跌到21.6％，減少7.2個百分點；但對侯友宜而言則影響不大。民調顯示，若郭加入戰局，柯的支持度明顯受到影響，減少7.2個百分點，其次為侯減少3.3個百分點，賴減少僅2.2個百分點。

黃揚明今(2日)在臉書發文表示，ETtoday昨天(1日)公布的民調當中，有一個與目前其他民調不太一樣的結構，就是各政黨支持者交叉分析表格中，民進黨支持者比例為24.4％（428／1753），國民黨支持者比例為22.8％（400／1753），民眾黨支持者比例為7.0％（123／1753），相信所有人都看得出來，民眾黨支持者比例明顯偏低，例如上週公布的美麗島電子報的民眾黨支持者比例為14.6％，就高出一倍之多。

黃揚明提到，即使如此，柯文哲在ETtoday這份民調三腳督的支持度仍有28.8％，等於他在這份民調結構中，有超過4分之3的支持者並非民眾黨支持者，柯文哲遠大於民眾黨的趨勢非常清晰。

黃揚明指出，另一個觀察重點就是，四腳督結構中，郭台銘加入對柯文哲明顯造成了重大衝擊（7.2％），比侯的3.3％多了一倍以上，因此讓侯、柯的差距拉到不到1％。他直言，這或許就是金溥聰「砸郭戰法」的原因，郭的參選對侯快速成為在野共主有妙不可言的效果。