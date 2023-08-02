高雄市長陳其邁上任後推動促參業務改革，指派副市長林欽榮擔任召集人，成立促參推動委員會，聘請具實務經驗外部專家學者擔任委員，提供最貼近市場、最接地氣的專業諮詢及最公開透明的招商資訊，藉由定期召開促參推動委員會議，即時處理跨局處待協調事項，有效加強促參及開發案件推動。從109年民間投資金額僅有4.76億元，111年大幅增加為708億元，全國第一。2年成長150倍，突破歷史新高，並獲得行政院頒發111年招商卓越獎。

市府以捷運聯開的招商方式，攜手民間建構區域型企業總部及研發訓練中心，打造亞灣智慧科技創新園區。（圖／高雄市財政局）

副市長林欽榮2日主持促參推動委員會議就「Y15捷運聯開案（智慧科技創新園區）」、「左營高鐵科技之心公辦都市更新案」、「高雄捷運紅線R20土地開發案」3案進行討論，林欽榮特別感謝各機關的努力及委員們的協助，才能達成招商全國第一的卓越績效。

林欽榮表示，因應中央著重高雄亞灣區發展，除於110年核定「亞灣5GAIoT創新園區」計畫外，並於今年5月核定亞灣2.0-智慧科技創新園區推動方案，市府捷運局推動捷運黃線Y15站土地開發案，以捷運聯開的招商方式，攜手民間建構區域型企業總部及研發訓練中心，打造亞灣智慧科技創新園區。

另外，因應台積電進駐楠梓產業學園區，吸引北高雄科技產業人才進駐，考量產業及衍生企業安家需求，將推出捷運R20站土地開發案，以後勁站周鄰的市有土地打造楠梓第二行政中心及規劃企業安家宅，兼具鄰里型機關公共服務及提供優質住宅產品，協助地方治理及支援產業發展需求。

另外，就半導體產業S廊帶計畫及台積電進駐高雄，所衍生相關商辦、會展及交通轉運等服務性設施需求，市府運用左營高鐵站三鐵共構之交通樞紐優勢，啟動「左營高鐵科技之心」計畫，將左營高鐵站西側全數公有土地，面積約2.4公頃，由市府財政局辦理公辦都市更新開發，以TOD推動左營高鐵站區成為北高雄重要商業中心，完備北高雄門戶計畫，帶動北高雄轉型發展。府外委員對報告3件開發案的商機表示肯定，應可吸引不少投資關注。

財政局長陳勇勝進一步說明，高雄市政府目前公告中案件計有「左營區機20公辦都更案」、「岡山行政中心公辦都更案」、「捷運O13聯合開發案」及「捷運Y10聯合開發案」等4案；下半年將有「左營區市4用地BOT案」、「左營高鐵科技之心公辦都更案」及「Y15捷運聯開案」、「高雄捷運紅線後勁站(R20)土地開發案」等20案陸續公告，前述24案如果全數招商成功，預估民間投資金額可達1,300億元，歡迎潛在投資人把握機會，搶得投資先機，共創高雄進步繁榮。