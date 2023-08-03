綜合法新社與路透社報導，阿卜杜拉赫曼（Amadou Abdramane）上校在電視談話中指出：「與阿爾及利亞、布吉納法索、馬利、利比亞和查德的陸地和空中邊境於今天，2023年8月1日重新開放。」

這項決定宣布前數小時，第1架法國撤僑飛機起飛，而距離「西非經濟共同體」（ECOWAS）提出恢復憲法秩序要求的最後期限還剩5天。

從尼日起飛的首批撤僑軍機今天抵達巴黎及羅馬，機上主要載有歐洲公民。法國和其他國家預計將再從這個西非國家撤離更多公民。

軍政府於7月26日推翻了民選總統貝佐姆（Mohamed Bazoum）及其政府，這是西非和中非地區不到3年間發生的第7次軍事政變。

隨著衝突升級的風險加劇，法國、義大利和西班牙都表示，將以空運撤離公民。

根據路透社記者報導，首架載有262人的法國飛機於昨天晚間離開尼日，並在今天凌晨抵達巴黎。

自稱為查爾斯的法國撤離者告訴路透電視（Reuters TV）：「我們會在未來數天或數週觀察那裡的事態發展。對我們來說，這相當重要，我們會密切關注這件事。」

根據路透社駐機場記者，1架載有87名尼日撤離人員的義大利軍機於今天稍早抵達羅馬。

法國預計將會在今日安排更多撤僑航班。

這個地區近期發動的政變，是在針對前殖民國法國的憤怒浪潮中發生，這導致法國軍隊分別於去年和今年撤出馬利和布吉納法索。

法國軍隊從布吉納法索撤軍後幾個月，仍有1500名法軍留駐尼日。