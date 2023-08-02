卡努來勢洶洶，依據交通部中央氣象局最新天氣預報資料，桃園市3日尚未列入卡努颱風陸上警戒區域，桃市府於晚上8時宣布，明（3）日照常上班及上課。

卡努颱風襲台 宜蘭鬆口了！明天停止上班、上課
卡努颱風來襲 新北市明天停班停課
卡努未達標準跟颱風假說掰 竹市明日正常上班上課
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