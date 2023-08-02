NBA名人堂球星「J博士」（Julius Erving）最近因為自己列出的「歷史10大球星」名單而招致批評，因為他的名單裡沒有包含詹姆斯（LeBron James）、柯瑞（Stephen Curry）等現役球星，老鷹隊球星崔楊（Trae Young）直接在網路開砲：「恕我直言，這肯定是假的。」

J博士的10人名單：魏斯特（Jerry West）、羅伯生（Oscar Robertson）、貝勒（Elgin Baylor）、張伯倫（ Wilt Chamberlain）、比爾羅素（Bill Russell）、麥可喬丹（Michael Jordan）、賈霸（Kareem Adbul-Jabbar）、卡爾馬龍（Karl Malone）、魔術強生（Magic Johnson）、阿奇伯德（Nate Archibald）。

對於沒有列入柯瑞等人，J博士解釋他排除了現役球星，只列入退役球員。J博士畢竟是老前輩，本來就比較熟悉自己年代的球星，他名單裡最晚退役的是打到2004年的卡爾馬龍，距今也將近20年。

美媒《洛杉磯時報》報導，「俠客」歐尼爾（Shaquille O'Neal）為此站出來幫J博士緩頰：「我可以接受J博士的名單，他是偉大的J博士，他為我們開創了道路，他想說什麼都可以，別人無從置喙。」

歐尼爾接著列出自己的歷史最佳5人：魔術強生、麥可喬丹、詹姆斯、布萊恩（Kobe Bryant）、歐尼爾。另加上板凳5人：艾佛森（Allen Iverson）、鄧肯（Tim Duncan）、卡爾馬龍、柯瑞、艾塞亞湯瑪斯（Isiah Thomas）。