終於等到颱風假 北北基宣布3日停止上班停止上課 20:112023/08/02 中時 丁上程 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台北市2日晚間宣布，3日僅北北基停班停課。（氣象局） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中颱卡努來勢洶洶，根據氣象預報顯示，北北基3縣市都會達到停班停課標準。桃園市長張善政上午雖然表示秉持溝通平台同步作業原則，但最終結果為北北基3日停班停課。 依據中央氣象局最新天氣預報資料，並經北北基共識，宣布明（3）日停止上班及上課。 卡努颱風來襲 新北市明天停班停課 卡努未達標準跟颱風假說掰 竹市明日正常上班上課 跟颱風假說掰！ 桃園明天正常上班上課 #卡努 #颱風 #颱風假 #北北基 #停班 也許您會感興趣 推薦閱讀 卡努來襲何時宣布停、上班課 竹市：預計在這個時間點 16:192023/08/02 生活 颱風卡努即將來襲 新北捷運宣佈停駛標準 15:372023/08/02 生活 卡努颱風襲台 宜蘭鬆口了！明天停止上班、上課 20:172023/08/02 生活 卡努恐變強颱！陸警時間出爐 新北這天達颱風假標準 08:112023/08/02 生活 「卡努」大轉彎 雨再下7天 風力達停班標準 05:452023/08/02 生活 3地首發陸警！台北可能納入警戒區 卡努3日影響時程曝光 18:122023/08/02 生活 卡努颱風來襲 外木山海上王爺祭延期一周 13:522023/08/02 生活 卡努颱風影響 海空航班異動一次看 10:372023/08/02 生活 卡努襲台是否停班停課？ 蔣萬安這麼說 15:382023/08/02 生活 被放生？北北基放颱風假桃園中途跳車 鄉民怒：禁止雙北人用桃機 20:482023/08/02 生活 桃園沒有颱風假！為何「不跟進北北基」？ 張善政揭關鍵 20:452023/08/02 生活 卡努暴風圈「籠罩北北基桃」 一圖看各地最強風雨時程 18:272023/08/02 生活 卡努來襲基市府連線政院開災害會議 謝國樑指示局處做好應變 18:232023/08/02 生活 卡努龜速前進 專家：3縣市可能納陸警 有望放颱風假 09:232023/08/02 生活 卡努颱風來襲恐現強風長浪 岸巡赴花蓮沿岸柔勸民眾勿觀浪 10:212023/08/02 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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