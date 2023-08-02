中颱卡努來勢洶洶，根據氣象預報顯示，北北基3縣市都會達到停班停課標準。桃園市長張善政上午雖然表示秉持溝通平台同步作業原則，但最終結果為北北基3日停班停課。

依據中央氣象局最新天氣預報資料，並經北北基共識，宣布明（3）日停止上班及上課。