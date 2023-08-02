第6號颱風卡努來襲，新竹市政府表示，根據中央氣象局預報資料，新竹市3日未達停班停課標準，晚間8時宣布3日（周四）新竹市照常上班上課。

卡努颱風來襲 新北市明天停班停課
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卡努來襲何時宣布停、上班課 竹市：預計在這個時間點
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