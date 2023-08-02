卡努未達標準跟颱風假說掰 竹市明日正常上班上課 20:142023/08/02 中時 陳育賢 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新竹市政府表示，根據中央氣象局預報資料，新竹市3日未達停班停課標準，晚間8時宣布3日（周四）新竹市照常上班上課。（陳育賢攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 第6號颱風卡努來襲，新竹市政府表示，根據中央氣象局預報資料，新竹市3日未達停班停課標準，晚間8時宣布3日（周四）新竹市照常上班上課。 卡努颱風來襲 新北市明天停班停課 颱風卡努襲日本沖繩 那霸機場睽違3天擬開放航廈 卡努來襲何時宣布停、上班課 竹市：預計在這個時間點 #第6號颱風 #卡努 #中颱 #颱風警報 #停班課 也許您會感興趣 推薦閱讀 卡努恐變強颱！陸警時間出爐 新北這天達颱風假標準 08:112023/08/02 生活 卡努颱風來襲恐現強風長浪 岸巡赴花蓮沿岸柔勸民眾勿觀浪 10:212023/08/02 生活 中颱卡努來襲 林業署 ：3處森林遊樂區3日午起休園 16:112023/08/02 生活 大陸暴雨轉襲東北 吉林黑龍江將成強降雨中心 17:312023/08/02 兩岸 卡努颱風襲台 宜蘭鬆口了！明天停止上班、上課 20:172023/08/02 生活 卡努颱風來襲 外木山海上王爺祭延期一周 13:522023/08/02 生活 中颱卡努來襲恐釀3米高浪 往返小琉球4民營客船這天停航 19:222023/08/02 生活 台北市民暈了！蔣萬安霸氣宣布颱風假 網愛翻：太帥 20:542023/08/02 政治 卡努颱風逼近 海巡勸離遊客76人 不聽硬闖最高恐罰25萬 15:062023/08/02 生活 最慘苦主！痴等颱風假 北部「這族群」早已心死：跟我們無緣 20:002023/08/02 生活 終於等到颱風假 北北基宣布3日停止上班停止上課 20:112023/08/02 生活 卡努颱風逼近侯友宜坐鎮新北 昨迄今有9件災情通報 20:162023/08/02 生活 桃園達不到停班課標準與北北基脫鉤？張善政：原則上同步作業 13:552023/08/02 生活 3地首發陸警！台北可能納入警戒區 卡努3日影響時程曝光 18:122023/08/02 生活 卡努暴風圈明觸陸 北部颱風假有望？專家曝1關鍵 09:142023/08/02 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。