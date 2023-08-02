成都世大運羽球混團金牌戰第3點女單中華隊許玟琪無奈飲恨。（大專體總提供／陳筱琳台北傳真）

（21：10更新，補充第4點賽況）2日成都世大運羽球混合團體金牌戰，前3點中華隊1比2落後大陸隊，關鍵第4點男雙李芳至／葉宏蔚把關，期待能把戰局逼進最後第5點女雙，分屬土地銀行羽球隊、中租羽球隊的李芳至、葉宏蔚世大運「限定」搭擋男雙，面對大陸世界第20組合任翔宇／譚強，靠著不錯的發揮21比16、18比21、21比14扳倒強敵，雙方進入第5點女雙決一高下。

第4點男雙首局中華隊20比16握有4個局點優勢，大陸隊譚強接發失誤，中華隊拔得頭籌；第2局大陸隊維持小幅領先，後半局中華隊追成17比17，隨後任翔宇／譚強20比17出現3個局點，中華隊化解1個局點後，大陸隊網前加壓拿下將戰線延長到第3局的分數。

決勝局李芳至、葉宏蔚3比0開局不錯，但任翔宇／譚強也奮力追分，兩隊也互換過領先，中華隊帶著11比10優勢進入技術暫停，中後段再度打出氣勢，20比14擁有6個賽末點，大陸隊再度發生接發失誤，中華隊拿下至關重要的1點，雙方就看第5點女雙決定金牌誰屬，中華隊派出李佳馨／鄧淳薰，迎戰大陸李汶妹／劉玄炫。

至於這場金牌戰稍早的女單，對戰組合中華隊許玟琪和大陸隊韓悦今年很有緣，兩人陸續在2月泰國大師賽、3月瑞士公開賽及5月馬來西亞大師賽交手過，都是韓悦直落二奪勝，球風相似的雙姝世大運再度交鋒，都是上午準決賽出賽後、金牌戰再度提拍上陣，首局雙方多次拉鋸、平手，許玟琪雖8比11進入技術暫停休息，回來後連得4分後來居上，隨後雙方繼續你來我往爭取分數，14比14平手後韓悦連拿5分要回優勢，並先出現局點，許玟琪奮力化解對手2個局末點，可惜還是17比21讓出。

第2局韓悦執行教練給予的指導，讓執行力沒首局好且失誤偏多的許玟琪陷於挨打地位，2比11、9分之差進入技術暫停，回到場上後韓悦仍不鬆懈，曾讓分差來到最大的11分，最終直落兩局韓悦收下對許玟琪的4連勝。