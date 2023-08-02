卡努來勢洶洶，北北基3縣市都宣布停班停課，但桃市府晚間仍宣布明天正常上班上課，讓許多桃園市民紛紛怨：「說好的北北基桃同步呢？」新聞處長羅楚東對此表示，市長張善政指的「同步」是4縣市一起決策，但桃園風力跟雨量距離停班課標準仍有一段距離，因此維持上班上課。

根據氣象預報顯示，北北基3縣市都達到停班停課標準，桃園則成為北北基桃決策平台唯一未達標準的縣市，對於停班停課是否脫鉤？桃園市長張善政早上表示：「原則上還是跟基北北同步作業，對市民朋友比較方便！」

但晚間桃市府宣布，依據交通部中央氣象局最新天氣預報資料，桃園市3日尚未列入卡努颱風陸上警戒區域，晚上8時宣布，明（3）日照常上班及上課。

網友紛紛湧入市長張善政臉書埋怨：「說好的北北基桃同步呢？」原本想放颱風假而洗版讚張善政最帥、最保護桃園人安危的網友也心碎稱：「不愛你了！」甚至怒指是「一張嘴市長」。

羅楚東對此表示，張善政所稱的同步作業是指基北北桃4縣市一起決策，晚間確實也經決策平台討論，並同時宣布，但因桃園風力跟雨量不及停班課標準，因此維持正常上班上課。