基隆市公車處表示，因應卡努颱風來襲，基隆市政府已經宣布3日全日停班停課，基隆市公車處8月3日除17條路線外，其餘路線均停止行駛。若風雨足以影響班車安全行駛時，將另行公告。另外交通處也宣布自2日晚間8時起，開放紅黃線停車，同時暫停全市路邊停車收費。

8月3日採減班行駛的公車路線包括101、103、104、201、202、203、204、301、302、303、402、501、502、505、601、602、605等13條路線，其他各路線都停止行駛。

基隆市公車處表示，關於各路線班次行駛時間，歡迎民眾至基隆市公車處網站（https://www.klcba.gov.tw/）查閱詳情。

基隆市交通處表示，考量民眾風雨移車困難，為確保民眾安全，自112年8月2日20時起，除忠一路、孝二路、忠四路、仁五路、愛三路、成功二路不開放外，其餘路段開放紅黃線停車，同時暫停全市路邊停車收費。

交通處強調，民眾於開放紅黃線停車路段，應順向靠邊停車，道路應維持車輛雙向會車功能，禁止併排停車，以提供搶災車輛通行，確保公共安全維護。

不過，交通處也特別指出，法定禁停區域如路口、公車站、消防栓、消防通道、隧道、橋梁、圓環、人行道、行人穿越道、快車道、車行地下道、高架快速道路及顯有妨礙他人、車通行處所均禁止臨時停車。

至於計程車招呼站，目前仍維持原規定使用，專用停車格位仍依規定停車，時段性管制停車格禁止臨時停車時段開放停車，並以現場實際公告牌面為主。車主停放車輛時務必留下緊急聯絡電話以利聯繫。

未來恢復紅黃線禁止停車管制之時間，基隆市政府交通處將另行發布新聞稿通知，敬請民眾多留意電子媒體新聞與廣播。