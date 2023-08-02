前瞻預算補助分配引發不公爭議，台中市長盧秀燕1日在市政會議罕見講重話，她提到前瞻預算經費在22個縣市共5358億元，高雄獨拿1260億元，台中是六都倒數第二，台中不嫉妒，但希望每個城市都要公平分配，「台中市人很委屈、很辛酸！」籲中央勿再退回或擱置中捷藍線案。粉專「政客爽」質疑，中捷藍線中央補助675.59億、台中自籌939.55億。高捷黃線中央補助833.82億、高雄僅自籌608.55億，這還不叫大小眼？

盧秀燕說，前瞻預算22個縣市共5358億元，高雄獨拿1260億元，我們不忌妒，恭喜高雄市，但希望每個城市都要公平分配。台中市比高雄市人口多，卻只獲分配228億元，是六都倒數第二名，「台中市人很委屈、很辛酸！」

她並舉例捷運補助為例說明，高雄捷運已經2條捷運了，行政院再核定補助3條，又拿到1200多億元預算。反觀，台中市捷運僅綠線1條，第2條藍線爭取經費補助案，在她上任快5年，來來回回不斷被中央打回，要求不斷修正往上送，但至今始終未同意，目前案子還在行政院。

盧秀燕說，台中捷運藍線總經費1615億元，台中市自籌經費高達5分之3、約有935億元是沒有問題；並向中央申請補助675億元。但據傳中央目前又有意見，準備再找理由要退回或擱置，希望這個消息是不正確的，並拜託中央基於公平，捷運藍線不要退回或擱置。

「台中人口比高雄多，然後拿的補助款全部比高雄少，這還不叫大小眼嗎？」政客爽指出，最離譜的前瞻預算差距就不提了，講一下捷運好了：台中捷運藍線：中央補助675.59億、台中市自己負擔939.55億。高雄捷運黃線：中央補助833.82億、高雄市自己負擔608.55億。

政客爽質疑，為什麼會出現，台中中央補助給的比地方負擔少、而高雄中央補助給的比地方負擔多的情況？而台中的捷運藍線到現在蔡政府還在卡，說好要給台中的675.59億到現在還沒給欸！高雄都要蓋第三條捷運了，要錢馬上就給，大小眼到這種程度還不離譜嗎？