美國空軍最近在硫磺島上舉行一場相當特別的演習，模擬F-15戰機在北太平洋遇到機械故障，只能臨時降落在偏遠小島。要如營救飛行員與戰機?美軍後勤人員能夠帶著維護工具與備用引擎，登上C-130運輸機，前往故障島嶼將戰機修復到再次起飛的所在島嶼，在12小時之內，將戰機修復到再次起飛的狀態。這稱為稱為「靈活基地」(Agile basing)，是美國調整戰略方向，增強太平洋防務的具體做法。

即時防衛(breakingdefense)報導，稱為「北邊2號」(Northern Edge 2 )的演習是從7月2日至21日舉行，該演習通常在阿拉斯加最北端及其水域進行，不過今年還有一場「靈活基地」的課目相當特別。

7 月 9 日，一架 F-15 戰機降落硫磺島，模擬機械故障後的緊急降落點。硫磺島的機場只有加油的功能，沒有飛機維護站，離關島安德魯基地有1,130公里，離日本1000公里，幾乎是「兩不沾」。

美國空軍後勤中隊表示，我們的工作是如何簡化維護包的內容，以最快的速度完成戰機的緊急修復。顯然我們沒有時間尋找引擎的問題，而是直接換一個全新的引擎。

具有短場起飛能力的C-130運輸機，帶著1具F-15引擎與必要的拆卸工具，從駐日美軍岩國基地出發，飛抵硫磺島，維護人員快速的卸下故障引擎，並且換上帶來的新引擎，整個過程大約在半小時完成。

「他們基本上工作到當天晚上結束，第二天一早起床完成最後整備，在 C-130 著陸後，約12 小時內，幫戰機做好起飛準備。」

這種高速的後勤工作，其術語稱為「靈活戰術運用」(Agile Combat Employment,ACE)，是因應持續上升的東亞太平洋局勢。這不是一個假設性的擔憂，中國大陸近幾年持續強調，他們具有打擊美國在關島以西各個軍事基地的能力，包括關鍵機場與海軍基地，其最明確的戰略動作，是持續增加的航空母艦與高超音速飛彈。

因此，美軍在大約2020年，就開始強化西太平洋島嶼的防衛，特別是「遭受第一擊後的反擊能力」，包括更長射程的反艦飛彈，與隱密型反艦飛彈陣地的部署以及島嶼上臨時空軍基地的搭建。

除了F-15在硫磺島更換引擎的演習以外，另一個較似的課目，是1架 F-35A戰機降落在帛琉，卻發現戰機的制動器(也就是機輪的煞車)出現液壓洩漏。C-130運輸機帶著維護資材而來，在4個半小時內，就讓F-35戰機恢復正常，並可以投入戰鬥任務。