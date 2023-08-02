卡努颱風來勢洶洶，基北北桃中，僅有桃園沒有停班停課，桃園市長張善政表示，可以理解新北為了整體需要停班停課，台北被包在新北中間，但桃園根據氣象局預報距離停班、停課還有一段差距，所以這時候不應該跟進。
張善政表示，根據預報，桃園風、雨都跟停課、停班標準有一段差距，就新北、基隆而言，受到比較嚴重影響區域只有海岸一帶。張善政說，可以理解新北為了整體需要停班、停課，台北被包在新北中間。他提到，桃園離氣象局預報還有一段差距，所以這時候不應該跟進。
張善政也說，照勞基法，住桃園在雙北、基隆工作的朋友不用上班，反過來住在基北北在桃園工作的民眾也不用上班。
桃園市2日晚間開防颱會議，提及8月3日颱風接近，預測桃園降雨機率百分百，丘陵、台地、復興山區都有機會達到大雨等級，4日則移至北側沿海平地。
根據中央氣象局資料，今天至19時40分，桃園累積雨量最多為拉拉山測站，106.5毫米，也是全台第3名，次之則是霞雲測站，累積96.5毫米，為全台第5，顯見桃園雨量驚人。
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