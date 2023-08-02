印度北部哈雅納省接連兩個晚上爆發宗教衝突，目前已經造成6人喪命。鎮暴警察今天在首都新德里附近的城巿街區巡邏，提升維安。

法新社報導，哈雅納省（Haryana）的印度教徒7月31日進行節慶遊行時，上千人的隊伍行經穆斯林人口為主的努鎮（Nuh）時遭到暴民砸石塊並且縱火燒車。當地距新德里南方約75公里。

鄰近的古爾岡（Gurugram）部分地區昨天晚間也出現縱火和破壞攻擊。主要商業中心古爾岡是新德里的衛星城巿，諾基亞公司（Nokia）、三星電子公司（Samsung Electronics）等跨國企業的印度總部都設在當地。

大約200名暴徒帶著棍子和石塊在一個街區打劫肉舖，還有一家餐廳遭到縱火。這群人施暴時口中高呼印度教宗教口號。

哈雅納省長哈塔（Manohar Lal Khattar）表示，截至目前已有6人命喪暴力衝突，警方逮捕116人。

哈雅納省警方昨天指出，有兩名安全人員殉職。新德里警方表示，已對部分街區預防性提升維安。

當地媒體報導，知名的印度教民族主義分子、激進右翼組織印度青年民兵（Bajrang Dal）成員馬尼薩爾（Monu Manesar）宣告將出席日前在努鎮的遊行活動後，緊張情勢就此升高。

他遭控在哈雅納省其他地區對以牛隻買賣為業的兩名穆斯林動用私刑而遭警通緝。

警方表示，躲避追捕的馬尼薩爾並沒有參加那場遊行。

自從印度教民族主義派領導人、總理莫迪（Narendra Modi）2014年上任以來，作為人口主力的印度教徒和該國超過2億人的穆斯林已經多次發生暴力衝突，莫迪的印度人民黨（Bharatiya Janata Party）挨批執政之後將穆斯林社群邊緣化。

2020年新德里有53人死於宗教衝突。

西印古茶拉底省（Gujarat）2002年曾經爆發造成逾1000人死亡的宗教衝突，其中大部分受害者是穆斯林。時任省長正是莫迪。