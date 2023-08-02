全家便利商店數位金融部劉東豪部長表示，全家便利商店與Coupang酷澎早在去年合作展開試營運，本次雙方正式攜手合作，Coupang酷澎快速的配送服務與全家在全台4,100多家店舖取貨通路，讓民眾不必出國即可以優惠價格在家購買數百萬種海外商品。另外，「全家Fun心取」爭議包裹退貨申請平台提供業界首創爭議包裹便利退貨服務。

Coupang酷澎台灣物流管理資深經理余岳勳表示，全家便利商店據點密集、服務多元， Coupang酷澎藉由與全家攜手合作，大力拓展Coupang酷澎在地服務。

去（2022）年10月，Coupang酷澎推出火箭速配試營運服務，隔日配送價格合理的廣泛選品，訂單滿490元即享免運。此外，Coupang酷澎火箭跨境提供來自韓國、美國的數百萬件熱銷選品，訂單滿690元即享免運，跨境商品價格與消費者親赴海外購買的價格相近。Coupang酷澎亦提供酷澎國際開店跨境電商服務，台灣企業均可透過此服務直接銷售與配送產品給韓國消費者。