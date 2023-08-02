花蓮豐濱鄉新社村花蓮縣噶瑪蘭族發展協會（Lala Ban 新社香蕉絲工坊）日前獲得總統文化獎「在地希望獎」，鄉長邱福順（右一）今前往貼榜慶賀，肯定協會推動噶瑪蘭族傳統技藝的付出與用心。（豐濱鄉公所提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮豐濱子弟吳子瑋與搭檔林明靜，日前在成都世界大學運動會，射下複合弓混雙組銅牌，由於這是他首次參加國際賽的獎牌戰，取得銅牌的捷報傳回鄉里，令全鄉相當振奮，鄉長邱福順今天也特地到吳家貼榜慶賀，祝福他未來繼續在射箭場上為國爭光。

吳子瑋是豐濱鄉貓公部落青年，目前就讀花蓮體中，他在此屆世大運勇奪銅牌消息傳回鄉里，讓鄉親感到與有榮焉，豐濱鄉公所得知後，第一時間也在臉書官網公布得牌好消息，鄉長邱福順則在今天特別前往吳家貼紅榜慶賀。

據了解，吳子瑋從小對於射箭有天份，加上平常勤奮努力練習，代表台灣參加世大運，不過這是他首次參加國際賽事的獎牌戰，在學姊林明靜的帶領下，以沉穩之姿繳出8支10分箭的優異成績，最後兩人16支箭共射下158分佳績，擊敗地主隊，順利拿下銅牌。

豐濱鄉公所表示，豐濱子弟在運動場上出類拔萃，包括中職投手江少慶、旅美投手好手莊陳仲敖等都是豐濱的孩子，各自在體育競技賽場不斷精進，持續發光發熱。

此外，豐濱鄉新社村花蓮縣噶瑪蘭族發展協會（Lala Ban 新社香蕉絲工坊）日前獲得總統文化獎「在地希望獎」，邱福順今也前往貼榜慶賀，肯定協會長期積極推動噶瑪蘭族傳統技藝的付出與用心。

邱福順表示，豐濱鄉人口雖少，卻充分發揮「小而美」的優勢，近年國內外各專業領域人才輩出，讓各界看見豐濱鄉的希望與未來，期勉各行各業的豐濱鄉親，將全鄉資源完整串聯，將豐濱山海人文特色與地方DNA達到最好發揮及永續發展的目標。