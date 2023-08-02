天后「CoCo」李玟上月結束48年燦爛的一生，31日李思林為其辦追思會時，李玟老公Bruce全程面無別表情現身，儀式結束後李思林突淚崩抱著友人喊「是他害死我妹妹」。對此，命理師沈嶸發文稱透過通靈感應，指李玟無法被順利超渡，全因想留在Bruce身邊，及親朋好友和粉絲們對她的留戀和不捨，讓她不想離開。

命理師沈嶸特別通靈調閱李玟的靈魂資料後表示，李玟現在並沒有想再轉世為人，想以亡魂的身分停留在靈界，這並非是為了留住生前的光環，而是因為感受到了親朋好友和粉絲們對她的留戀和不捨，讓她不想離開，只想以亡魂的狀態持續流連在人間。

她也通靈Bruce的腦波後表示，Bruce在追思會上之所以面無表情，是因為他還處在深沉的無奈和驚嚇狀態，這並非是他有多深愛李玟，而是來自於對李玟猝然離世的震驚，不知該作何反應。沈嶸接著聲稱，「而李玟不願轉世的最大原因，是想留在老公Bruce的身邊，以亡魂狀態跟Bruce繼續生活，她選擇這麼做是為了告訴Bruce即使她離世了，仍然深愛著Bruce。雖然許多人大罵Bruce沒有善待李玟，姑且不論他們之間的糾葛是非如何，但通靈出來的結果就是如此，李玟選擇留在Bruce身邊。」

追思會上許多親朋好友、藝人和眾粉絲對李玟表達的不捨與思念，李玟全部都看在眼裡，沈嶸說李玟的亡魂全程都在追思會現場，對於在會場上崩潰痛哭的二姐李思林，她相當的心疼，一直很想安慰姐姐，現在李玟的靈魂處在非常濃厚的哀傷之中，對人間還有諸多留戀。沈嶸表示：「希望大家要盡快放下心中對李玟不捨的悲傷情緒，因為這些李玟都會感受得到，這樣會讓李玟無法下定決心去到靈魂的下一站，唯有親愛的家人和關愛李玟的粉絲好友能以祝福的意念取代哀傷，就能幫助李玟早日放下執念，安心離開人間投生轉世。」

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