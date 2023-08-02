國民黨總統參選人侯友宜展開為期3天的訪日之旅，侯友宜今抵達松山機場，國民黨台北市黨部、新北市黨部發出動員接機，侯發表談話表示，此行不到72小時見36位跨黨派國會議員，並重申，日方政界非常擔憂台海危機，因此這趟充分表達要做到讓台海安定立場， 他要用性命顧台灣，至死不渝。

侯友宜今傍晚結束返日行程後，大批國民黨的民意代表和支持者捧著鮮花與手舉牌在松山機場迎接侯返國，但一旁也有抗議民眾陳情喊著「新北殯葬有弊案」，場面一度混亂。

侯友宜指出，此行不到72小時見了36位跨黨派國會議員，包含前首相、未來要擔任首相的熱門人選，這趟日本之旅謝謝日本好友的協助，讓他這趟「友誼之旅」建立和日本政要真正的友誼。

侯說，這趟來回日本的過程中，他見到日本政要、意見領袖，都非常關心台灣和日本緊密的連結，過程中每一個地方、每一個人，談的每一件事情，包含前首相都是在關心台海局勢。

侯友宜表示，過去國民黨政府執政過程中，台日關係談得都是經濟、貿易、文化、觀光休閒旅遊，但現在完全不一樣，談得都是台海危機，這是所有人最關心的事，也是日本最關心的事情，這個關心充分展現他們對台海危機的憂慮。

侯說，有人特別提起「和平和戰爭」，身為未來要當領導人負責任的態度，他充分表達立場，「我會用我的生命顧台灣，至死不渝」，他也非常清楚地展現態度，兩岸要建立對話避免戰爭，一定提升自我防衛的能力，更重要的是要和民主同盟合作，他很清楚地表達、態度也很堅定。

侯友宜強調，他也讓關心台海危機的所有朋友再三強調，「我會做到讓台海安定、台灣安全、堅決民主自由的盟友都能安心」，一起並肩作戰，讓台灣遠離戰爭，世界能夠和平穩定。