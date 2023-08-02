中颱卡努侵襲北台灣，北北基宜宣布明（3）日停班停課。隨著台北市宣布停止上班，台股、期貨、台北外匯市場都將休市1日，投資人交割也順延1天辦理。

台灣證券交易所2日晚間表示，由於卡努颱風來襲，台北市政府已宣布全體公教機關停止上班，因此明（3）日集中交易市場全日休市，當日應屆交割款券順延辦理。要除權息的個股也順延1天除權息，據統計，共有28檔個股受到影響。

期交所晚間也表示，受卡努颱風影響，3日臺灣期貨交易所集中交易市場休市1日（包含一般交易時段及盤後交易時段），店頭集中結算業務暫停營業1日。

不過央行表示，由於國際金融市場持續營業，相關主管及交易員仍需到行上班，同時主動與銀行聯繫，緊急提供外幣資金，以維持各銀行外幣資金的正常運作。

國際信評機構惠譽調降美國信評，引發今日（2日）亞股、歐股全線下挫，台股摜破萬七大關。法人指出，3日不開盤，或可避免台股進一步承受賣壓衝擊。