不只通膨纏身，美國經濟前景更被緊俏的銀行體系資金綁架！

美國聯邦儲備銀行資深授信主管意見調查顯示，銀行貸款放行越來越嚴格，無論一般家庭或企業的額外借款申請都面臨一再的審視。ING荷銀美國經濟分析師認為，信貸金流對美國經濟具有重要角色，銀行貸款緊縮憑添經濟放緩的可能性。

美國整體貸款情形自2022年第三季開始急劇收緊，隨後的幾個季度持續收緊，基於經濟環境的疲軟，銀行擔憂於潛在貸款損失，對於貸款對象、貸款金額、及貸款條款更加警慎。今年第一季爆發Signature Bank、Silicon Valley Bank被接管，瑞信銀行強制出售給瑞銀等意外案例，貸款收緊的情況更為加速。

ING荷銀的最新報告顯示，在第二季和第三季，銀行進一步收緊各種形式的借貸，因此也導致貸款需求惡化，聯邦儲備銀行統計，未償還貸款目前約10.09兆美元，3月13日該週約為10.13兆美元。

ING荷銀研究團隊指出，市場目前的觀點認為美國經濟可以透過軟著陸，以避免衰退，「我們對此有些懷疑」，大企業向全球等級銀行借貸幾乎沒有問題，但中小型公司才是陷入資金恐斷鏈的痛苦者，在矽谷銀行事件之後，中小企業的存款必須移到較安全的銀行，但這些銀行並不一定會提供訂單押匯的貸款，使得企業的借貸成本愈來愈高。