高雄前瞻建設經費獨拿1265億元，占總經費約四分之一，國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室發言人黃子哲砲轟「高雄市長陳其邁是媽寶，國民黨的縣市首長就當是野草」，綠營不滿護航。對此，黃再開砲稱，再多的情勒也掩飾不了對媽寶的獨厚，陳其邁媽寶度大破錶。

黃子哲說，台灣要共好，不能只有媽寶好。陳其邁的「媽寶度」大破表，才被說了幾句就氣噗噗，一堆人還「護寶心切」，爭相恐後忙著當打手。

黃子哲回嗆，臭魚爛蝦不知所云的部分，恕他只能當言論自由表示尊重，但誠心希望這些人練好再來，「陳其邁市長說我抹黑高雄，還問說是否支持前鎮漁港的改造，這根本是睜眼問瞎話，還惡意歪樓」。

黃子哲表示，他前篇臉書清楚表明，當然樂見高雄吃大餐，前鎮漁港可以享有豐富資源去建設發展是好事，但外界質疑的是有沒有大小眼，有沒有「厚綠薄藍」的雙標？還是只顧陳其邁好，不讓全國其他縣市一起共好？

黃子哲說，台中市長盧秀燕不也表達恭喜高雄市，但是台中市人真的很委屈很辛酸嗎？陳其邁還拿高雄的發展歷史說嘴，不會覺得很慚愧嗎？

黃子哲指出，大家都希望高雄可以進步繁榮，但別忘了民進黨在高雄治理已經長達20多年，期間中央陳水扁以及蔡英文總統執政加總近16年，高雄人有欠民進黨嗎？

黃子哲說，陳其邁就是標準的政二代，32歲便當上立委，經陳水扁、蔡英文一路提攜，才能官運亨通、扶搖直上，連高雄市長選輸了，都還可以傾所有黨國之力，讓他敗部復活當上高雄市長。但是再多的資源也填滿不了政客的無能，再多的情勒也掩飾不了對媽寶的獨厚，台灣要共榮與共好，不能只有媽寶好。