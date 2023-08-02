穿越馬路遭2機車衝撞身亡，騎士、行人均難逃法律責任。

北市南港區忠孝東路5段與中坡北路口，去年發生一起嚴重交通事故，導致1人死亡及2人受傷。法院日前判決死亡的行人及機車騎士都有責任，警方再度呼籲行人應遵守號誌，共同保障交通安全。

警方調查，車禍中不幸身亡的行人當時未依號誌指示穿越道路，騎乘普通重型機車的騎士在發現行人時，雖試圖閃避，但左手把仍與行人發生碰撞，後方機車亦閃避不及撞上行人，導致行人與2部機車騎士均當場倒地，受傷行人經送醫搶救，12天後仍宣告不治。

兩部機車閃避不及撞到行人，導致行人傷重不治。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

兩部機車閃避不及撞到行人，導致行人傷重不治。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

士林地方法院審理後，認為行人違規闖紅燈穿越行人穿越道，而機車騎士本應注意及遵守交通規則，隨時提高警覺，於行近行人穿越道時應注意車前狀況及停讓行人先行通過，但本案兩部機車騎士疏於注意致發生事故，所以行人及機車騎士均有責任。

南港分局表示，車輛與行人發生碰撞的交通事故中，行人幾乎都受較嚴重傷害，提醒駕駛人行近路口或行人穿越道時，應隨時注意是否有行人通行，而行人亦應遵守號誌指示，不闖紅燈、秒數不足不強行通過、行走行人穿越道。