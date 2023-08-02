審計部最新報告指出，高雄市府原僅申請3000萬元改建前鎮漁港，最後政府竟給到81億元，引發熱議。前閣揆蘇貞昌1日竟回嗆，「吃米不知道米價，吃魚還不准修建漁港！」國民黨台北市議員徐巧芯直批，這種情緒勒索神邏輯只有綠營敢拿出來講，她指出，前鎮漁港從一開始的3000萬整修，到後來爭取10億改建，跟最後的81億何以能夠差到270倍？仔細看時間點，就是在陳其邁補選上市長後的第二天，蘇貞昌就到高雄去撒幣。

徐巧芯表示，蘇貞昌說有吃魚的都不可以批評前鎮漁港，那難道有聽音樂的都不能批評北流？有看過劇的不能指教北藝？有吃過菜的不能批評北農？看過棒球的人都不能批評新竹棒球場？去過健身中心的人都不能批評桃園體育館？這種情緒勒索神邏輯，只有哥布林敢拿出來講。

「陳其邁說建設不分藍綠，我同意啊！」徐巧芯直言，但現在分藍綠的就是中央政府，他們邏輯就是綠營的縣市最暖、錢分最多。前鎮漁港從一開始的3000萬整修，到後來爭取10億改建，跟最後的81億何以能夠差到270倍？仔細看時間點，就是在陳其邁補選上市長後的第二天，行走的財神爺蘇貞昌，就到高雄去撒幣。一次視察可以增加到50億，最後又增加到81億。這種預算分配的原則是什麼？誰不知道是為了送暖！

根據《自由時報》報導，2020年8月25日，高雄市長陳其邁上任的第二天，時任行政院長蘇貞昌就到前鎮漁港視察，並送給陳其邁價值約50億元的「前鎮漁港建設專案計畫」大禮。2019年10月29日（韓國瑜市長任內）蘇貞昌曾到前鎮漁港視察，聽取漁業署簡報後，當場裁定多功能水產品物流大樓及多功能船員服務中心。後來蘇貞昌再召集相關部會，與時任副院長的陳其邁研商，擴大納入港區碼頭改善、整體環境營造、下水道系統建設及交通動線改善，將全部經費拉高到約50億元。

徐巧芯強調，從過去韓國瑜、柯文哲，到現在的盧秀燕、蔣萬安、侯友宜，哪一個不是苦苦的哀求中央給預算，但總是被各種刁難或拒絕，民進黨的在地立委、議員不僅不幫忙自己的民眾，甚至現在還轉頭怪這些首長對蔡英文頭不夠低才拿不到錢？以前國民黨執政，陳菊喊「中央八成」；現在民進黨執政，民進黨又說都是地方首長的錯。「就你民進黨最敢講、最雙標！情勒仔好了啦！」

徐巧芯稍早發文問：8800億的前瞻計劃，你最有印象的是哪一部分？北市議員游淑慧說「少子化因應預算，因為只佔1％！」網友表示「廁所門裝反的新竹棒球場」、「前瞻漁港」、「還有在燦燦任內造成死傷的平鎮停車場」、「棒賽時有鎖頭卻不能鎖的球場」、「最近剛好有兩個颱風來，講個最相關的，翡翠水庫原水管工程性，另外一個是阿姆坪防淤隧道」、「風力發電機」、「就數字很大，全然無感」、「新竹棒球場」。