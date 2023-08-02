中颱卡努來勢洶洶，稍早北北基宣布明(3)日停班課，但桃園市長張善政表示，桃園根據氣象局預報，距離停班、停課還有一段差距，不跟進放假。張善政的臉書被網友灌爆，許多網友留言「10點再給你一次機會」。

張善政稍早在臉書公布，桃園市明(3)日「正常上班上課」，並指出，這一次仍然依循基北北桃共同決策的機制，但根據多項氣象預報，桃園風力雨量皆未達到停班課標準，因此明日維持上班上課。

張善政也提醒，桃園雖未列入警戒範圍，但受到颱風外圍環流影響，仍可能有較大雨勢，沿海空曠地區也會有強陣風出現，請大家出門注意安全，隨時關注颱風資訊。

而張善政臉書不到40分鐘就湧入7千多人按「怒」。網友留言痛批「說好的同步呢」、「說好的原則呢」、「您是我今世看過最善變的男人」、「桃園跟林口不同步是怎樣」。媒體人黃揚明也說，「不溫馨」。

還有許多市民說，「你再仔細想想喔，10點再給你一次機會」、「10點再公布一次…市民會再給你一次機會」、「十點我再回來看」、「十點再給你一次改口機會」。也有民眾感慨，「下一任 啪！沒了」、「想念燦燦(鄭文燦)了」、「(貼出前市長鄭文燦的照片)曾經最帥的男人」。