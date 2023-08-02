台灣民意基金會於上月25日發布「國人對三個主要政黨的感情溫度」調查，結果可以發現，有39.4％對民進黨的感情溫度是51度以上，有22.6％沒有感覺，有32.1％的感覺是49度以下。而今（2）日更在臉書粉專上點出，「這項發現透露了一個重要的訊息，那就是，民進黨此刻仍未走出民意的冷宮」，引發討論。

台灣民意基金會今日在臉書上PO出一篇「國人對民主進步黨的感情溫度」的文章表示，當他們詢問民眾，「如果用0度到100度來表示對政黨的好感與反感，0度表示最冷，最強烈的反感；而100度表示最熱，最強烈的好感；50度表示沒什麼感覺，既無好感也無反感」，結果可以發現，有39.4％對民進黨的感情溫度是51度以上，有22.6％沒有感覺，有32.1％的感覺是49度以下。

該粉專更接著指出，從最新民意顯示，在二十歲以上台灣人中，有三成九對民進黨有好感，三成二有反感，二成三無感。好感比反感多七個百分點。「從平均溫度看，台灣人對民進黨的感情溫度是49.5度。這項發現透露了一個重要的訊息，那就是，民進黨此刻仍未走出民意的冷宮。49.5度代表的是選民一種冷的、嫌惡的感覺」；整體而言，是一種負面的、否定的態度。做為今日台灣執政黨，台灣人對民進黨有這樣的感覺，代表的是一種嚴重的警訊。

該粉專最後也說，從長期趨勢看，台灣人此刻對民進黨感情溫度陷入類似2018年慘況，創下四年來新低狀態。何時能回到50度以上水平，顯然需要相當大的努力，未來三個月是重要觀察期。無論如何，當2024總統與立委選戰已經開打，選民對民進黨的感情溫度如此之低，絕非好兆頭。