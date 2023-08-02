被傳與落馬的前中共政治局委員孫政才關係密切的女富商段偉紅，消失6年後，最近在南京、福建公開亮相。

「中國長期照護」微信公眾號圖文並茂發布，5月12日下午，凱風公益基金會理事長段偉紅、凱風公益基金會秘書長甘東宇蒞臨南京愛德仁谷養老服務綜合體護士節活動並參觀交流。

據「屏南振興鄉村研究院」微信公眾號，6月30日至7月3日期間，凱風公益基金會理事長、創始人段偉紅，凱風公益基金會秘書長甘東宇等一行，參觀了四坪村、龍潭村、前汾溪村、廈地村等，實地調研了解福建屏南縣以文創推進鄉村振興的歷程，深入了解屏南縣在鄉村人才振興方面的經驗做法。

54歲的大陸著名女富商段偉紅在2017年9月失聯。大陸財新傳媒披露，段偉紅因涉及前政治局委員、重慶市委書記孫政才貪腐案而被查，孫政才擔任吉林省委書記期間，協助她拿下京城黃金地帶華都中心項目。

段偉紅的前夫是流亡英國的前北京市政協委員沈棟，沈棟7月13日在美國眾議院美中戰略競爭特別委員會上，就「在華經商的風險與挑戰」作證。