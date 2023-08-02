Shohei Ohtani struck out Juan Soto in his first AB 👀



(via @BallySportWest)pic.twitter.com/ZVbYJkFvS4 — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) July 4, 2023

大聯盟季中交易截止，美媒評價天使隊以及大谷翔平都成為贏家。天使沒有賣掉大谷，而且還補進了先發投手吉歐力托（Lucas Giolito）、中繼投手羅培茲（Reynaldo Lopez）、外野手格里楚克（Randal Grichuk）、一壘手克隆（C.J. Cron）做為大谷的支援，全力追逐季後賽。

大谷翔平是大聯盟史上絕無僅有的球員，他本季是天使打線頭號戰將（精確地說是美聯第一戰將），同時還是天使隊王牌投手。大谷當然希望自己投打都做到最好，但是全隊的先發輪值除了大谷，自責分率都突破4.00，棒球畢竟不是一人能夠拯救球隊的運動。

透過交易之後，天使成功補強了戰力，雖然吉歐力托出師不利，但天使終於有另一位自責分率低於4.00的先發投手。最重要是天使穩住了大谷，只要他們打進季後賽（讓大谷開心），仍有相當的機會在球季結束後續簽他。大谷本人也是贏家，他本季穩拿美聯MVP，這時如果被賣到國聯球隊只是橫生枝節。

紐約大都會拆賣了兩位王牌投手薛爾瑟（Max Scherzer）、韋藍德（Justin Verlander），還倒貼8900萬美元給遊騎兵和太空人，美媒SNY報導一位球探驚呼：「真是瘋狂，體壇沒有任何老闆會花這種錢送出還有價值的球員，只為了交換一些新秀。但他如果真的不在乎錢，這其實也是正確的決定，他為球隊買到了未來。」