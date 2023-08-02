據觀察者網報導，繼英偉達和英特爾之後，又一家美國晶片巨頭計畫為中國大陸市場「訂製晶片」。當地時間8月1日，美國超微半導體（AMD）在披露財報時透露，該公司正考慮效仿英偉達的做法，調整其相關AI晶片的參數規格，以在「合規」的情況下向中國大陸市場出貨。

AMD總裁蘇姿豐說，「當然，我們的計畫是完全遵守美國出口管制。但我們相信，我們有機會為正在尋找人工智能解決方案的中國客戶開發產品，我們將繼續朝著這個方向努力。」

當天，AMD披露2023年第二季財報。在美國通用會計準則（GAAP）口徑下，該公司實現營收53.59億美元（約合人民幣385億元），同比下滑18％，環比持平；淨利潤為2700萬美元，相比上年同期的4.47億美元下降94％，但環比增長119％；毛利率為46％，同比持平。

在財報中，AMD還透露多個業務部門的收入出現下滑。例如，客戶端部門收入9.98億美元，同比下降54％，原因是PC市場疲軟以及整個PC供應鏈庫存大幅調整，導致CPU出貨量減少；數據中心部門收入為13億美元，同比下降11％；遊戲部門收入為16億美元，同比下降4％。

隨著PC市場持續低迷、大模型領域火熱，AMD正瞄准AI市場發力。

今年6月中旬，AMD發佈兩款晶片MI300A／MI300X。其中MI300A是針對AI和HPC（高性能計算）市場的APU，在13個小晶片中集成1460億個晶體管，多於英偉達H100的800億個；MI300 X是用於生成式AI的加速GPU晶片，集成1530億個晶體管，單個晶片可運行800億參數的模型。

對於這兩款晶片，AMD寄予厚望。

蘇姿豐在本次財報會上稱，客戶對MI300系列晶片的興趣「非常高」，該公司將在第四度提高MI300晶片的產量，「AMD有足夠的MI300晶片組件，可在第四季積極推出，並在2024年有充足的供應。」投資者也普遍預計，MI300晶片有望在市場上挑戰英偉達。受此影響，AMD股價當天盤後上漲約3％。

然而根據外媒報導，MI300晶片的性能超出了美國出口管制的規定，導致其不能對中國大陸出口，這無疑會影響AMD在中國大陸這個巨大的AI市場的收入。去年，這家美國晶片巨頭在中國大陸市場的營收達52.07億美元，佔比為22％，僅次於美國的34％。

這也讓AMD萌生了效仿英偉達的想法。在受出口管制影響後，英偉達已經向中國大陸市場推出了定製版的A800和H800人工智能GPU晶片。

蘇姿豐在本次財報會上透露，AMD正在考慮對其MI300系列晶片和老款的MI250晶片採取類似的策略。她坦言，AMD對老款MI250晶片仍然「興趣濃厚」，對於不太複雜的人工智能任務來說，MI250仍然是一個「非常好的選擇」。

不只是AMD和英偉達，老牌CPU巨頭英特爾也在持續覬覦中國大陸市場。

今年7月，英特爾針對中國大陸市場推出了第二代Gaudi深度學習加速器——Habana Gaudi2，該產品目標是在性價比上超越英偉達的高端GPU，成為中國大陸客戶規模部署AI的「更優解」。而在4月，該公司還透露，將在2023年晚些時候，推出更低I／O帶寬的數據中心GPU Max 1450，以適用於「不同市場」。

英特爾於中國大陸市場推出Gaudi2深度學習加速器

目前，美國對陸出口管制不僅引起了中方的抗議，在美國內部也充滿爭議。上個月，英特爾、英偉達和高通的CEO前往華盛頓與美官員和議員舉行會談，遊說拜登放棄出台新的對華晶片出口限制。他們警告稱，採取相關出口管制措施可能會損害美國在該行業的領導地位。

針對美國對華晶片等產品的出口管制措施，中方已於去年12月在世貿組織提起訴訟。

中國大陸外交部等相關部門也多次就此表明立場：美方脅迫其他國家搞對華出口限制，完全是為了維護自身霸權利益。這種行徑嚴重違反市場經濟原則和國際經貿規則，破壞全球產業鏈供應鏈穩定，不符合任何一方的利益，損害的不僅是中國大陸企業的利益，也將損害其他各方和相關企業的利益。中方堅決反對這種做法，也希望有關國家政府和企業同中方一道，共同維護多邊貿易體制，維護全球產業鏈供應鏈穩定。